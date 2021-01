Profil complet et à jour sur Linkedin :

http://fr.linkedin.com/pub/ludovic-gottigny/3a/6b5/761



A développé un département doublage pour le bouquet de chaînes OCS (anciennement "Orange Cinéma Séries") dont il est actuellement responsable.



Également en charge depuis 4 ans d'un portefeuille d'ayant-droits pour la fabrication du matériel de diffusion broadcast correspondant pour les chaînes OCS, ainsi que le matériel d'exploitation VOD/SVOD.



A passé deux ans comme responsable clientèle des pôles Laboratoire / Studio DVD / Sous-titrage / Doublage pour le prestataire de services audiovisuels RG SQUARE, et responsable de production DVD pour l'intégralité du catalogue de leur label vidéo BLACK BONES.



Pendant trois ans, a assumé la fonction de chef de projet DVD pour les labels vidéos "KERO VIDÉO" et "DÉCLIC IMAGES".



Journaliste-pigiste pour diverses revues de cinéma et d'animation (CLAP! Mag, Animeland, Japan Vibes...).



Bilingue en Français et en Anglais, possède quelques notions de Néerlandais et de Japonais.



Solides connaissances de toute la chaîne de production audiovisuelle, du Broadcast au New Media, en passant par le Home Entertainment. Passionné de cinéma (traditionnel mais également cinéma d'animation) et de télévision.



Spécialités :

- Aptitudes éprouvées pour la gestion de projets et les prises de décisions, le travail en équipe et/ou en solo, l'encadrement d'équipes et la gestion de l'humain

- Grandes facultés d'adaptation dans des environnements professionnels en mutation

- Sens aigu du respect des objectifs et des deadlines, vision à long-terme et anticipations.

- Animé d'un esprit créatif, nourrit d'une sérieuse dose d'enthousiasme, travailleur jusqu'auboutiste et passionné



Keywords: Doublage, Broadcast, TV, VOD, SVOD, DVD, Cinéma, Séries TV, Programmes jeunesses, New Media, Digital Media



MY PROFILE IN ENGLISH:

http://fr.linkedin.com/pub/ludovic-gottigny/3a/6b5/761/en



Mes compétences :

Audiovisuel

Médias

VOD

Cinéma

TV numérique

Production audiovisuelle

Doublage