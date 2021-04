Madame, Monsieur,



Titulaire d'un Brevet Supérieur Consulaire de commerce et de distribution et ayant plus de douze années d'expérience au poste de chef de département, je vous propose ma candidature.



Jai construit ma carrière sur de riches expériences professionnelles mais surtout de rencontres humaines qui mont permis de gravir tous les échelons.

Mes compétences s'articulent autour de la satisfaction et la fidélisation clients, d'un état d'esprit d'équipe, exemplaire d'entrepreneur, d'un goût du challenge et de la compétition.

Le développement permanent de mes compétences, de mes collaborateurs, le partage de mes connaissances pour une équipe qui s'épanouit et grandit au quotidien.



Ma rigueur, mon autonomie et mon aisance relationnelle m'amènent à vous offrir mes services.



Mes intentions : faire vivre votre magasin et impulsez une dynamique commerciale, contribuer à ancrer votre magasin dans l'environnement marché, économique et social, développer les résultats de votre enseigne, favoriser la réussite de nos collaborateurs en développant leurs compétences, animer et faire vivre votre comité de direction.



Je me tiens à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations et vous démontrer ma motivation au cours d'un entretien à votre convenance.





Ludovic Lanfranchi