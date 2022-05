Stéphane VERDRU

"La vérité, c'est que l'on sait toujours ce qu'il faut faire, le plus dur, c'est de le faire"

J'aime les nouveaux challenges, les emplois dans le social un peu atypique, je recherche de nouveaux défis.. J’ai expérimenté déjà en 2000 le contrat d’accueil en temps périscolaire, qui est maintenant généralisé sur l’ensemble du territoire avec la nouvelle réforme scolaire. J’ai participé à la mise en place d’un Service d’accueil de jour pour des personnes déficientes par la maladie mentale et j’ai mis en place des activités artistiques sur quelques communes. En 2006, j’ai quitté le Nord pour vivre une autre expérience. En habitant sur place, j’ai fait vivre une maison accueillant 6 ados en grande difficulté. L’objectif étant de permettre à ces jeunes un éloignement de leurs racines et de les insérer socialement. Généralement déscolarisés, il fallait tout mettre en œuvre pour leur offrir un maximum de possibilités dans la réussite de leur avenir.

Mon rôle était très, très varié.

ACCUEIL / ORIENTATION - INVESTIGATION- INTERVENTION DANS LE CADRE DES SUIVIS EDUCATIFS EN MILIEU OUVERT DE JEUNES MINEURS PLACES SOUS MAIN DE JUSTICE.

Je faisais l’internat, le suivi journalier, l’entretien des locaux, l’entretien extérieur, j’étais en charge du budget de la maison, je gérais les plannings de l’équipe, j’accompagnais les jeunes au tribunal ou au Conseil Général, suivis individuels, les séjours, les sorties de week-end. Je favorisais le maintien du contact avec les familles, je faisais régulièrement un travail de médiation avec eux. J’avais la charge de la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes qui arrivaient en rupture scolaire. Donc je montais un projet professionnel avec eux, je profitais des contacts autour d’Amplepuis pour intégrer ces jeunes dans des stages, des formations etc.. Le projet était établi à l’instinct et sur les bases des motivations du jeune. S’il n’avait pas de motivation particulière, je mettais en place des mini-stages.

Vers l’âge de 17 ans, une mise en place de placement en appartement éducatif pour les jeunes qui ne pourraient retourner chez leurs parents.

J’ai dû rompre le contrat chez eux, car j’ai eu un problème de santé, mon arrêt a pris du temps. Je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité. En ce moment, je suis sur une création d’établissement, ayant monté un projet de ferme d’animations pédagogiques, type « ferme pédagogique » je suis en train de voir s’il est possible de mettre en place ce projet dans cet établissement bien placé géographiquement. On m’a proposé récemment de mettre mon expérience de vie avec les ados sur une nouvelle unité qui accueille des jeunes issus d’un ITEP approchant la majorité, et de trouver des solutions dans l’intégration d’un projet professionnel. Ce poste sera aussi un poste où je vais devoir loger avec ma famille sur place, s'il se concrétise. Je n'ai à ce jour pas encore d'engagement concret et je compte sur vous pour toute opportunité.





Mes compétences :

Ecoute

Réactivité

Autonomie professionnelle

Sens du contact

Sens de l'initiative

Sûreté de fonctionnement

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité

Gestion des conflits

Médiateur familial