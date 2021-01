Ludovic LANTRAIN

- Diplômé du CAFDES en recherche de poste de Directeur d'Etablissement Social ou Médico-Social.

- Evaluateur Externe des Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux, en Auto-Entreprise. Je réalise toutes missions d'Evaluation Externe et j'accompagne les établissements dans leur projet d'amélioration de la Démarche Qualité (formation, conseil, pilotage, management)

- Ancien Collaborateur Parlementaire auprès d'un Député puis de deux Sénatrices, j'ai accompagné les parlementaires dans leurs missions auprès des élus locaux et des institutions publiques départementales et nationales (Ministère, Assemblée Nationale, Sénat, Préfecture, Conseil Régional, Conseil Départemental, ARS, FHF, etc.).



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Communication

Gestion de projet

Formation