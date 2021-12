Commercial terrain BtoC et BtoB et estimant maîtriser relativement bien les techniques de vente et l'approche client, j'ai souhaité mettre à profit mon expérience et mes idées auprès de mes équipes qui m'accompagnent depuis maintenant 8ans pour certaines.

La vente c'est souvent des résultats, du CA, des objectifs, de la productivité... Mais c'est avant tout, pour moi, une formidable aventure humaine qui nous permet d'avancer chaque jour.