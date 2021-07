Ludovic PETIT

Encadrement de l’équipe de production (USA, CARAIBES, OCEAN INDIEN, POLYNESIE) : 3 chefs de produits, 2 assistants de production.

Définition de la ligne de production et des objectifs en collaboration avec la Direction Générale (réunions et présentations biannuelles)

Interface entre la production et les différents services de l’entreprise (Direction des Ventes, Direction du Marketing, Direction du transport, Groupes, Ventes Directes, Direction du réseau Intégré, Direction du réseau Franchisé)

Elaboration technique des brochures (relation avec les studios, maquettes, définition des besoins et des plannings)

Négociation, signature des accords de partenariat avec les principaux fournisseurs hôteliers et réceptifs.

Négociation aérienne en collaboration avec la Direction du Transport

Elaboration du pricing

Définition et mise en place des actions marketing nécessaires au développement de la vente des produits TC au sein du réseau (création de packages, suivi des risques et garanties, promotions , politique de marge…)

En charge directe des destinations Réunion, Maurice, Seychelles