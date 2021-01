Ludovic Prével, né en 1976, enseigne le rythme par le biais des percussions corporelles.

Il travaille en conservatoire (Montreuil et Stains), comme professeur de rythme et de percussion, ou comme accompagnateur de cours de danse ; il intervient également en milieu scolaire (primaire et collège), et auprès d’élèves temporairement exclus ou au sein de classe relais.

Il enseigne le rythme à la Manufacture Chanson, intervient régulièrement comme formateur (Ariam Ile de France, CFMI, compagnies de théâtre, de danse…) et propose depuis 2007 des cours réguliers et des stages de rythme et percussions corporelles à Paris avec l’association « La P’tite Mailloche ».

Sa pédagogie originale, bienveillante sans renoncer à l’exigence, se veut accessible au plus grand nombre et vise à (r)établir la confiance tout en posant les bases d’une compréhension des principes formateurs du rythme…

En plus de la percussion corporelle, les percussions (africaines, brésiliennes, cubaines, irlandaises, orientales, suisses…), la sanza, le dosso n’goni (harpe africaine pentatonique), la flute irlandaise ou amérindienne, l’ukulélé… participent à son univers musical et pédagogique.

Auteur du livre "Pédagogie du Rythme et Percussions Corporelles" aux éditions Van de Velde (Juin 2020)

http://www.henry-lemoine.com/fr/catalogue/fiche/VV418

http://rythmetpercussionscorporelles.com/



