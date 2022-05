Ludovic RENSON

Mon expérience industrielle orientée Développement Produit en lien avec le Process en mode Projet, ma formation d'ingénieur Arts et Métiers me donnent de réelles compétences pour appréhender les problématiques techniques et manageriales afin de piloter les processus de mise en oeuvre des nouveaux produits pour la production.

Mon goût pour le travail en équipe et les résultats concrets ainsi que mon sens de l'écoute me confèrent le leadership pour fédérer les équipes autour des projets stratégiques de l'entreprise.

Pour tout échange, merci de me contacter.



Mes compétences :

Mécanique

Projet

Recherche et Développement

AMDEC

Planification

Innovation

Industrialisation

Management

Tôlerie

Plasturgie

Six Sigma