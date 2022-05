Ludovic RICHARD

Au cours des diverses missions effectuées en société de service depuis plus de 10 ans auprès de grands comptes, mes connaissances techniques ont pu s'affiner :



SGBD : Oracle, SQL Server, MySQL, Access, Postgresql

Langages : Visual Basic, Visual C++, Access, JAVA, .Net, Javascript, XML, XSL, PHP, ASP, PL/SQL, Forms 6i, Reports 6i, Korn Shell

IDE : Eclipse, Visual studio, Oracle Developer 2000

Intégration de solutions : BizTalk Server 2006, Talend

Progiciels : Excentive

Architectures / Frameworks : J2EE, Struts, Tiles, Hibernate, modèle MVC

Modélisation : UML, Rational Rose, MagicDraw



Dans le respect du guide des bonnes pratiques CMMI, mon profil s'est désormais orienté vers la conception fonctionnelle et la modélisation UML d'applications de gestion informatique (Business Modeling), j'interviens aussi dans le cadre d'assistance à MOA / MOE.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Conception fonctionnelle

Développeur

Analyste fonctionnel