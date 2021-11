Martial PERRIN

Directeur de Projets Sénior - Directeur de Practice - Directeur des Systèmes d'Information

Manager confirmé, entrepreneur, spécialiste des technologies informatique industrielle, vidéo, domotiques et audiovisuelles embarquées - Plus de 25 ans d'expérience : élaboration et mise en oeuvre de statégie, développement commercial, cadrage et pilotage de projets internationaux, veille technologique et innovation, rédaction de cahiers des charges, conception d'architectures, standardisation et urbanisation, infogérance, supervision des sous-traitants, animation des équipes, organisation et planification, contrôle des budgets et suivi de la performance. Polyvalent et rigoureux, adaptable et ouvert, doté d'un excellent relationnel, je désire exploiter mes qualités managériales, mon expertise technique et fonctionnelle, ma capacité de conviction et mon expertise en gestion de projets pour prendre la responsabilité des SI, applications et infrastructures d'une société innovante, dans le domaine industriel et orientée à l'international.



Mes compétences :

AMOA/MOE/MOA

Architecture des SI

Serious Gaming

Audiovisuel

Informatique embarquée

Domotique

Informatique industrielle

Multimedia

Vod

Communication

E-learning

Entertainment

VoIP

UML/OMT

Oracle

Merise Methodology

Équipe Support

VxWorks

VPN

UNIX

TCP/IP

Sécurité

Oracle Applications

N-Tier

MySQL

Lynx

Linux RT

Linux

LAN/WAN > WAN

ITIL

ISO 900X Standard

Ethernet

Database Administration

C++

C Programming Language

AQAP methodology

Streaming Media

CCTV

Photographie