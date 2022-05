Philippe GAMA

• 7 ans comme DSI dans le Retail/Distribution/Production, 14 ans dans le Consulting et les Services informatiques pour des clients des secteurs de l’industrie et des services financiers

• Gouvernance et mise en place de DSI, élaboration de plans stratégiques SI, gestion de budget IT de plusieurs millions d’Euros

• Gestion de Portefeuille de Projets, pilotage de projets, mise en œuvre de projets de transformation

• Capacité à aligner métiers et IT dans l’élaboration de solutions fonctionnelles

• Management d’équipes pluridisciplinaires, communication aux Comités de Direction

• Transformation et digitalisation, ERP/CRM, intégration de systèmes, pilotage de sous-traitants

• Capacité à évoluer dans des environnements complexes et internationaux (structures Groupe et CSP)

• Conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre

• Esprit de service orienté action et résolution de problèmes

• Expérience professionnelle de l’anglais et du polonais comme langue de travail



Mes compétences :

Management

Gestion IT

IT Strategy