Je recherche un poste sur la région Normande.



A 41 ans, fort de seize années d'expérience dans plusieurs postes dans l'industrie automobile, j'ai pris la charge de projets et d'équipes dans des environnements techniques et métiers diversifiés.



Autonome dans le pilotage de projets innovants,j'aime relever les défis et découvrir de nouveaux collaborateurs.



Mes compétences :

Technique

Pilotage