Homme de terrain, j’ai acquis mes compétentes durant mes quinze année d’expérience dans différentes sociétés lié au commerce de distribution.

Quatre valeurs importantes m’accompagnent dans ma vie professionnelle, le RESPECT, le PARTAGE, le PROFESSIONNALISME et la PASSION.

Je m’enrichi quotidiennement du savoir-faire et des compétences des autres pour développer et partager les miennes.





Mes compétences :

SAP QM CA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel