Ludovic ROBERT

Dans le cadre de mon évolution professionnelle je viens d'obtenir mon diplôme de TICCSER (Technicien Installateur Chauffage Climatisation Sanitaire et Energie Renouvelable) délivré par l'AFPA de Veigné (département Indre et Loire).



Descriptif :



L'installateur/trice en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables réalise des installations individuelles de chauffage et de climatisation, ainsi que des installations de plomberie sanitaire individuelles ou collectives.

Les travaux qui lui sont confiés concernent aussi bien des installations neuves, dans du neuf ou de l'ancien, que la modification d'installations existantes.

Il/elle prépare, assemble, fixe et pose tous les éléments nécessaires à la mise en place :

- d'un dispositif de chauffage individuel comprenant les chaudières et les pompes à chaleurs,

- d'un équipement sanitaire, d'une installation de production et de distribution d'eau chaude sanitaire par chauffe-eau solaire individuel,

- d'une ventilation mécanique contrôlée individuelle,

- d'équipements de surpression individuelle,

- d'équipements de traitement d'eau par adoucisseur,

- d'un climatiseur individuel type split ou multi-split, d'une capacité en fluide frigorigène inférieure à 2kg.

Il/elle effectue le raccordement, le réglage et la mise en service de ces dispositifs. Il/elle procède également aux réparations éventuelles de divers éléments défectueux (hors chaudière, chauffe-bain). Dans tous les cas, il applique les règles professionnelles et réglementaires (gaz, électricité, fluides frigorigènes).

Les déplacements sont fréquents, liés aux chantiers. Selon la taille de l'entreprise, l'installateur/trice en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables travaille soit en autonomie, soit encadré/e par un chef d'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Audit informatique

Cahier des charges

Conseil en organisation

Linux

Planification