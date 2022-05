Ludovic RONDEL

Vendeur, Responsable de Secteur puis Chef des ventes à l’issue d’un parcours riche en distribution spécialisée, j'occupe actuellement le poste de Négociateur Technico-commercial B to B de Fournitures et Matériels pour Arts Graphiques en Bretagne et Pays de Loire.

Suivi de Commercialisation clientèle, Prospection, Fidélisation.

Commercialisation : Systèmes d'Impression (INTEC, OKI, ESPON...)

Matériel de Façonnage et de Finition (DUPLO DBS, MORGANA, MULTIGRAF, NAGEL....)

Systèmes de coupe (IDEAL,EBA, MOHR...)

Matériel de Plastification et Vernissage (GMP, MATRIX, MAMO,ALL MEISTER...)

Systèmes de Relieure (FASTBACK, BINDOMATIC, FASTBIND, RENZ....)

Matériel d'Emballage (DEM, SMIPACK....)

Matériel de Traitement du Courrier (PITNEY, HEFTER, CLEMENTZ...)

Destructeur de Document (HSM,IDEAL...)



Mes compétences :

Animation des ventes

Suivi commercial et administratif

Implantation Commerciale

Animation commerciale

Animation de réunions

Management commercial

Gestion des stocks

Administration des ventes

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion de la relation client

Techniques de vente