Ludovic ROSSI

Consultant en Ressources humaines depuis Octobre 2006 tout d abord chez RANDSTAD puis chez KELLY SERVICES, j ai à coeur d'accompagner mes clients et prospects dans leur recherche de Talents.

Expert dans les métiers du Second œuvre et du Tertiaire, j'accompagne les entreprises locales en recherche de nouveaux profils, et des candidats à la recherche de nouveaux challenges.

De cette façon je m emploie à tisser avec mes clients comme mes candidats une relation basée sur la confiance et l échange dans le but unique de satisfaire les 2 parties sur le court ou le long terme.



Mes compétences :

Recrutement

Conseil ressources humaines

Force de vente