Abbessiah LAMAALLEM

Portefeuille clients : Groupe Happychic (Jules, Bizzbee, Brice), Cofidis France, Cofidis Belgique, Banque Accord, Cyrillus, Mondial Moquette, Kalico, CGI, La redoute, Chaussexpo, Groupe Adveo...



Passionné de stratégie e-commerce cross-canal et de nouvelles technologies, j’ai une expérience de plus de 10 ans auprès d'acteurs comme La Redoute, Devred, Boulanger, Kiabi, 3 Suisses, Cyrillus, Phildar...



Actuellement Directeur de Clientèle chez Acajou (Villeneuve d'Ascq), agence de communication On et Off Line, j'ai pour mission de conseiller et d'accompagner les différents clients de mon portefeuille afin de leur apporter une vision 360° sur l'ensemble de leur projets Print et Web.



Je suis également responsable du développement commercial.



Fiabilité. Proximité et Enthousiasme.

3 notions clés qui sont depuis toujours notre challenge quotidien.



Chez Acajou, nous répondons précisément à vos besoins & apportons de la sérénité dans vos projets et cela toujours dans une démarche partenariale.



Si vous souhaitez mieux nous connaitre ou changer d'agence, je vous propose de me contacter afin d'échanger sur vos projets à venir.



A très bientôt !

Abbessiah





Mes compétences :

E-commerce

Conseil

Communication

Emailing Marketing

Webmarketing