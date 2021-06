Damien ROMBAUTS

Recruteur depuis 2012, je suis aujourdhui indépendant et en mesure de vous accompagner sur vos besoins en ressources humaines.



Doté dune spécialisation en recrutement dans le secteur IT, je reste néanmoins curieux et disposé à collaborer avec tout type dentreprise, tous secteurs confondus.



Diplômé en psychologie du travail et certifié consultant en Bilan de Compétences, je peux également vous accompagner dans ce domaine, que vous soyez particulier ou professionnel.



Je propose enfin un accompagnement RH destiné aux particuliers en recherche demploi, sur des sujets allant de la relecture de CV à la préparation dentretiens, en passant par lutilisation des réseaux sociaux.