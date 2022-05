Romain D'HALLUIN

Je suis tombé dans l'analytics il y a bientôt 5 ans, depuis j'ai perfectionné mes méthodes, ce qui me rend capable de vous informer de la météo qu'il faisait chez votre internaute, ou encore du moment auquel il a mis en pause votre vidéo Youtube.



Je suis également capable d'analyser les performances e-commerce de votre site comme vous ne l'aurez jamais imaginé (ratio : affichage d'un produit/nb de vente) et bien d'autres surprises.



Je connais également le seo et je crée des sites quand j'ai le temps.



Si vous voulez boire un café ou discuter, appelez moi.



Mes compétences :

Informatique

Wordpress

Linux/UNIX

Office

Twitter addict

Open Office & Microsoft Office

Google analytics

Google adwords

Google Tag Manager

GTM

Internet

Référencement

Google

Web