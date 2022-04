Sylvain TRANOY

Agrégé, je n'enseigne l'Histoire et la Géographie qu'à temps partiel dans le second degré (collège Jules Ferry de Cambrai), compte-tenu de mes mandats d'élu local chronophages. Élu président du Pays du Cambrésis le 19 mai 2014 (un regroupement d'intercommunalités sur un périmètre de 116 communes et 160 000 habitants.Array ), j'ai d'abord été élu le 14 avril 2014, 4ème vice-président de la Communauté d'Agglomération de Cambrai, et, dans ce cadre, ai été reconduit dans mes délégations du mandat antérieur à l'Agglo : centre universitaire et P.L.H. (Programme Local de l'Habitat). Je suis par ailleurs désormais élu au conseil municipal de Cambrai délégué au Logement, après avoir été adjoint au maire à IWUY sous la mandature précédente.