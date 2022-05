Ludovic ROUSSIN

Depuis plus de 10 ans, je développe mes compétences de Product Manager/Product Owner dans le cadre de la conception et la commercialisation de biens et services à destination des professionnels.



J’ai contribué activement à l'élaboration, la conception et la mise en commercialisation de produits très variés dans des secteurs d’activité diversifiés.



M'impliquant pleinement dans mes missions, j'ai acquis une très bonne maîtrise du métier de Product Manager/Product Owner, que j’exerce avec une approche personnelle basée sur l’optimisation de la communication au sein de l’équipe. Je me distingue par l'écoute et l'observation, le goût du travail en équipe multi-disciplinaire, et la volonté de me dépasser.



Je souhaite évoluer encore, relever de nouveaux challenges, et mettre à profit mon expérience, mes compétences et ma bonne humeur au sein d'une organisation résolument tournée vers l'avenir. Je cultive également un goût pour le management et je souhaite à terme évoluer dans ce domaine de responsabilité.



Mes compétences :

