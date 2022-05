Ludovic SANTELLANI

Jeune homme de 23 ans, sérieux et motivé, Je cherche un emploi où je puisse mettre mes compétences au service de l'entreprise et en acquérir de nouvelles. Mon projet est d'évoluer dans ce métier, donner satisfaction à mon employeur et m'impliquer dans la vie de l'entreprise. Je n'ai pas une très grande expérience, mais je suis volontaire et rigoureux dans les taches que j'effectue. Je m'adapte facilement à toutes les situations et je m'intègre sans problème au sein d'une équipe. Je dispose de mon véhicule et suis mobile géographiquement

J'étudie toutes propositions et suis disponible pour un rendez-vous



Mes compétences :

Wi-Fi

Ethernet

ADSL

Bâtiment, Industrie, Câblage (armoires, Wi-fi, Eth