Ludovic SARDA

ClearHedge est une société de Consulting spécialisée dans la négociation éléctronique et particulièrement pour les marchés financiers. La prestation peut être orientée selon les thémes suivants:

- Analyse stratégique

- Choix de plateforme

- Intégration

- Transition trading vers e-trading

- Organisation

- Best Execution - MifID



Secteurs: Taux, actions et dérivés





Les plateformes D to D comme:

- MTS / EUREX / SENAF / HDAT / EURONEXT / E-SPEED / BROKERTEC / Autobahn / Reuters Dealing / EBS et EBS Prime / Creditex / CreditMatch / I-Swpa etc...



Les plateformes D to C comme:

- BondVision, TradeWeb, Market Axess, Bloomberg Trading, Reuters RTFI etc..



Les plateformes ouvertes:

- GL Trade, Trading Screen, ION Trading ...



Les références de la société sont:

- SG CIB

- IXIS CIB

- RADIANZ



Mes compétences :

Futures

STP

Fixed income

Trading

Options