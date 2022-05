Ludovic SAUVAGE

Ingénieur Diplômé de l'UTC, co-fondateur de DiPlus Info, éditeur de solutions web de gestion de stock, préparation de commande, tracabilité et workflow, gestion de clubs, stimulations et gestion de flux, site de e-commerce et de pilotage d'opération marketing, de communautés de consommateurs.



Président du Conseil d'administration des Ateliers de la Cour Roland, association Loi 1901 de formation en métiers d'arts et beaux-arts de 1000 adhérents à Jouy-en-Josas, je gère l'association et y pratique la peinture.



DiPluS propose son WMS en mode SAAS, le Logisticiel. Nous réalisons aussi des développements spécifiques sur mesure s'appuyant sur des composants éprouvés.



Riche d'une expérience de quinze ans en société de services (d'abord SSII puis Services logistiques et marketing), je comprend les problématiques marketing, logistique et transport et apporte des solutions informatiques et organisationnelles pragmatiques et élégantes en phase avec les technologies actuelles.





Mes compétences :

Ressources humaines

ASP.NET

Logistique

Développement web

Gestion de projet

Wms

Gestion des stocks

Marketing

Gestion

Base de données

Promotion des ventes

Management

E-commerce