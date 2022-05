Ludovic SEKHRI

Manager dans l'âme, Formateur et Gestionnaire,



Après avoir travailler plus de 20 ans dans le domaine du retail dans différentes enseignes, ce qui m'as permis de grandir et d’approfondir mes connaissances en terme de management et de formateur,

Je suis aujourd'hui à le recherche d'un nouveau projet professionnelle qui me permette de transmette toutes ses valeurs afin de faire grandir de nouveaux collaborateurs.



Entreprenant dynamique et motivé par une nouvelle expérience dans le domaine de la Gestion et du Management.



Mes compétences :

Vente

Recrutement

Gestion

Formation

Piloter un compte d'exploitation

Merchandising

Gestion de stocks

Achats

Gestion des ressources humaines