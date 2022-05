Ludovic SHAKO

Fort d'une expérience de 10 ans acquise au sein de différentes SSI tel que Atos Origin, HelpLine, je pense avoir les qualités nécessaires pour cet emploi.

Durant mes différentes missions, j'ai toujours su faire preuve de rigueur et d'adaptabilité. Mon sens du relationnel et mon goût pour le travail en équipe m'ont permis de résoudre de nombreuses difficultés.



J'étais en charge de réaliser le déploiement et la migration de parcs informatiques, mais aussi de la gestion de l’équipe de techniciens sur site client et de la mise en place de différents projets informatiques.



Dernièrement Service delivery manager chez BNPPARISBAS, J’interviens sur toutes les phases de projets logistiques depuis la conception en amont, et les spécifications fonctionnelles.

Jusqu’aux phases de recette et le support aux utilisateurs. Possédant une double expérience en Assistance et en Pilotage, me permet d’aborder des problématiques variées.



Mes compétences :

Pack Office