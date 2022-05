Ludovic SIMON

NAXAN Expertise et Conseils est le plus important bureau d'études spécialisé dans l'optimisation financière et technologique des moyens d'impression au Nord de Paris.

L'expérience de son équipe, sa totale indépendance et sa reconnaissance sur le marché, a déjà permis à des communautés de communes de réaliser des projets d'optimisation financière de leurs plateformes d'impression de plus de 1 Million d'euros !

Alors pourquoi pas vous ?

Nos missions s'organise de la manière suivante :

- Expertise financière et technologique des moyens d'impression in-situ (tous matériels confondus : imprimante, photocopieurs, fax, centre de reprographie, grand format...).

- Élaboration des schémas directeurs visant à une optimisation financière et technologique de la plateforme d'impression.

- Élaboration des pièces marchés.

- Analyse des offres des candidats.

- Réunion de cadrage fournisseur(s) et "recettage" de projet par phase(s).

- Mise en place d'une politique d'impression auprès des utilisateurs.

- Contrôle et suivi des objectifs d'optimisation financière et technologique.



Quelques indicateurs économiques :

- En moyenne, l'optimisation financière (économie) réalisée chez nos clients est de 37%.

- Le coût moyen de notre prestation est équivalent à 9% des économies générées.

- Notre cabinet est 100% indépendants des fournisseurs.

- Plus de 150 projets dans la région illustrent notre savoir faire et notre méthodologie dans la recherche d'économies probantes et mesurables.



Le seul risque que vous prenez en me rencontrant, c'est d'éventuellement faire des économies.



Mes compétences :

Négociation conflictuelle / Crise

Conseil

Formation

Consultant

Négociation