Ludovic SOULIÉ

15 ans d'expérience en bureau d'études dans le domaine spatial m'ont permis d'acquérir de solides connaissances en conception, intégration et test sur les satellites de télécommunications.



Mes missions effectuées auprès des grands acteurs du marché ( Astrium, Thalès, Ruagg space, CNES) m'ont permis de développer mes compétences aussi bien techniques que humaines.



La diversité de mon parcours m'a permis d'aborder toutes les phases de conception d'un satellite, du développement de plateforme (@Bus), à la conception sur des satellites commerciaux, (ASTRA3B‚ ARABSAT5A, 5B, KASAT...) au lancement (Ariane5‚ site du CSG).

Cette diversité se retrouve dans ma connaissance des systèmes ou sous-systèmes d'un satellite‚ antenne‚ structure‚ câblage‚ équipements ‚ harnais RF‚ propulsion...



Ces travaux dans un contexte international m'ont permis de renforcer mes compétences en communication‚ en gestion de projets et en gestion d'équipe ainsi que les outils CAO et PLM nécessaires a la conduite des activités en bureau d'études.



Mes compétences :

Catia v5

PLM

VBA

Excel

catia

projeteur

spatial