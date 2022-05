Bonjour,



Diplômé de l'école des Mines d'Albi en 2012 avec une spécialisation en matériaux pour l'aéronautique et le spatial, je me suis d'abord tourné vers le métier d'ingénieur calcul. J'ai dû m'adapter à divers environnements techniques pour plusieurs clients ce qui m'a permis d'acquérir une bonne culture générale aéronautique.

Etant intéressé par le domaine de la formation, je me suis tourné vers le poste de chef de projets en conception pédagogique dans une PME toulousaine. Ce poste à responsabilité me permet maintenant de combiner environnement technique, management et activités commerciales, toujours dans un environnement aéronautique.



Je reste cependant à l'écoute du marché vers des postes qui me permettront de relever de nouveaux défis.



Nathan MENASIE



Mes compétences :

Catia v5

Solidworks

Abaqus CAE

Patran / Nastran

Isami

Psnext

ASSIST

Abaqus

Visual Basic

Microsoft Project