Ludovic THIBAULT

J’aime découvrir de nouveaux univers, porter un regard neuf, souligner l’engagement, les singularités.



Durant plus de 15 ans, j’ai multiplié les expériences complémentaires dans des secteurs et organisations variés, m’attachant à entretenir la vitalité de « belles marques » comme celles du groupe BEL, MARIE, LOTUS ou CANDEREL.

J’ai également mené à bien des missions de développement de nouveaux marchés et de redéploiement stratégique pour des acteurs prêts pour de nouveaux défis tels ST HUBERT, LES CRUDETTES ou MAISON ALLAIRE.



De cette diversité, je tire une grande force que je veux continuer à partager, en tant que consultant en marketing stratégique et innovation.



Je souhaite ainsi accompagner les équipes marketing du secteur de la grande consommation dans le pilotage stratégique de leur activité et dans la mise en place de projets innovants, les aidant ainsi à clarifier leur vision stratégique et à saisir au mieux les opportunités qui s’offrent à elles.



Mes compétences :

Chef de groupe marketing

Positionnement de marque

Management d'équipe

Gestion de marque

Analyse stratégique

Activation 360°

Étude de marché

Communication

Développement produit

FMCG

Marketing

Rénovation

Innovation