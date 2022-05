L'agence de Saint Etienne du Rouvray recrute dans le cadre de son développement

1 responsable d'affaires industrie spécialisé process (automatisme et informatique industrielle)

1 responsable d'affaires industrie

1 dessinateur projeteur industrie/tertiaire



Eiffage Energie, filiale du groupe Eiffage, intervient dans les métiers du génie électrique, du génie climatique et de l’exploitation-maintenance. Forte des compétences de ses collaborateurs, Eiffage Energie conçoit, réalise et exploite des réseaux et systèmes d’énergies et d’information dans le respect des hommes et de l’environnement.



Rattaché à la filiale Eiffage Energie Haute Normandie comptant près de 400 salariés et 5 établissements, le service industrie (30 salariés) est spécialisé en génie électrique et process en milieu industriel.



Sous la responsabilité du Responsable du service Industrie pour la Haute Normandie:



Responsable d'affaires industrie spécialisé process (automatisme et informatique industrielle):

Vous reprendrez et développerez un portefeuille client, dans le domaine industriel : industries pharmaceutiques, agroalimentaire, portuaire, manufacturiers, infrastructures industrielles diverses.



Responsable d'affaires industrie

Dessinateur projeteur industrie/tertiaire

Vous renforcerez notre structure bureau d'études.



Contact: ludovic.thirel@eiffage.com

Téléphone: 06.26.60.63.53