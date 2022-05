Passionné par le design industriel et le graphisme numérique, j'ai un profil pluridisciplinaire, à la fois ingénieur et designer. Cette double compétence me permet d'avoir une vision globale de la conception produit, de la genèse de l'idée à la mise en production.



Pour en savoir plus, jetez un oeil à mon book !

http://issuu.com/ludothouvenin/docs/book_francais/1



Mon CV en image !

http://issuu.com/ludothouvenin/docs/ludovic_thouvenin_-_curriculum_vita/1



Spécialisations : CAO, modélisation 3D, rendu réaliste 3D, dimensionnement des structures, mise en forme des matériaux (métaux, plastiques, composites, bois), design industriel, design graphique numérique.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Catia v5

Solidworks 2012

Microsoft office

Keyshot 2

Rhino3d

Autodesk inventor

Design industriel

Design graphique

3D Studio Max