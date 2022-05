Ludovic Tinval

Professeur de guitare moderne et de F.M.A.O

lulu.tin@hotmail.com

lulutinguitarplayer.bandpage.com









Mr Tinval enseigne la guitare moderne. Il aborde un répertoire de musique locale, internationale, jazz, ainsi que de variété française.



Formation et parcours professionnel



Mr Tinval a commencé l'étude de la guitare à l'âge de 11 ans au centre d'études musicales de la rue Barbès à Pointe-à-Pitre. Il a ensuite fréquenté l'école Armand Siobud, située dans le quartier de l'Assainissement.



Il a fait ses débuts en tant que guitariste dans un orchestre du lycée de Baimbridge.

Après son baccalauréat, il poursuit ses études de musique à l'Université Paris 8, où il obtient un DEUG en musicologie.



A son retour en Guadeloupe, il fait partie d'un orchestre (Karavan') qui l'a amené à travailler avec la plupart des artistes locaux (Tania Saint Val, Medhy Custos, Richard Birman...)



Actuellement, il poursuit sa carrière en accompagnant des artistes tels que : Jean-Michel Rotin, Patrice Hulman, Orlane, Stevy Mahy, Dominik Coco, Willy Salzedo, Misié Sadik pour les plus connus.



Riche de cette expérience, Mr Tinval saura, avec une méthode simple, progressive, ludique et néanmoins exigeante, vous apprendre les bases de la guitare moderne grâce à un répertoire de musiques varié.



Mes compétences :

Guitariste

Compositeur

Professeur de guitare de l'éveil à l'âge adulte

Accompagnateur et coach de chanteurs