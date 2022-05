Ludovic VALLON

Directeur d'une business unit spécialisée dans les services dans le domaine de l'Energie.

Définit les orientations stratégiques, le développement de nouvelles activités, l'adéquation entre les ressources et les besoins de l'activité.

Membre du comité de direction et du comité stratégique de Siemens Energy France.

Auparavant, Contrôleur financier de 3 business units industrielles dans le domaine de l'énergie (60 M d'euros de chiffre d'affaire, 120 personnes).

Responsabilité directe sur le compte de résultat et le bilan, en charge des budgets et des forecasts, identification les leviers d'amélioration et suivi de leur mise en oeuvre.



Au préalable, diverses expériences dans le domaine de la supply chain dans le secteur industriel et la distribution.

Formation d'Ingénieur + Mastere spécialisé en Supply chain Management



Mes compétences :

direction générale

Energies renouvelables