Ludovic VASSEUR

Grâce à mon expérience de 15 années passées dans le monde de l'électronique, je me suis forgé une excellente connaissance des composants CMS et TRAD, soudures, fabrication de cartes industrielles, normes, schématique et routage.

Depuis décembre 2014, avec 1 associé, nous avons lancé ADELE Solutions, société qui propose de la conception, des solutions en électroniques industrielles ainsi qu'une production allant du prototypage à la grande série.



Mes compétences :

Electronique

SQL

Visual Basic for Applications

OrCAD

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

C Programming Language

Adobe Photoshop

Production

Langage C++