Ludovic VELTZ

Après avoir travaillé pendant 8 ans pour la télévision, le cinéma et la communication des entreprises de marque à travers une dizaine de postes et plus d’une centaine de projets en tout genre 1 (congrès, court-métrage, long-métrage, série TV, publicité, clip...), J'ai décidé de créer la société de production Awkeye pour les secteurs High-tech et Sport avec les spécialités drones homologués, Motion Design 2D-3D et toutes nouvelles technologies susceptibles d'apporter une plu-value à une production audiovisuelle ou publicitaire.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Montage vidéo

Cadrage

Réalisation audiovisuelle

Gestion de la production