Ludovic VERVAEKE

Formation:

BAC S - option physique chimie

Diplome d'ingénieur en Agro-alimentaire ISAB

Diplome d'allement Zdaf

Diplome d'Anglais TOEIC (675pts)



Expérience Pro:

+12 mois de stage dans le séchage de produits agricoles

Mise en place de certification qualité GMP

Réalisation du Document Unique

Optimisation des process de combustion

Optimisation de l'approvisionnement en matières première

Optimisation de process industriel



Depuis 2004:

Ingénieur Production, qualité, sécurité, environnement dans l'alimentation animale (déshydratation de luzerne et autres produits)



Depuis 2010:

Responsable industriel d'une unité de déshydratation de luzerne et autres produits



Depuis 2015:

Directeur industriel et chef d'établissement.



Mes compétences :

Qualité

Sécurité

Ingénieur

Bois

Production

Environnement