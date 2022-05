Gérant de la société Blacktint Lyon, société créée il y a plus de 10 ans et spécialisée dans le traitement de vitrage automobile et bâtiment (vitrine commerciale, film décoratif bureaux, vitres teintées) ainsi que l'esthétique automobile, avec le covering, le film solaire, l'éclairage led / xenon ou encore la reprogrammation moteur.