Ludovic VIGREUX

Plus de 15 ans d'expériences sur les secteurs de la Logistique et Supply chain, en France, en Europe centrale et occidentale. Du secteur industriel a la PME. Mon parcours autodidacte m'a permis de parfaire mes connaissance en matière de management, gestion des couts et besoins, sécurité des infrastructures, sécurité aux postes de travail, amélioration continue, MRP... Mes atouts principaux sont , ma rigueur et mon anticipation, ma proximité du terrain et mon approche réaliste des méthodes de travail et d'organisation.



Mes compétences :

Approvisionnement

Communication

Logistique

Gestion des stocks

Management

ERP

Audit qualité

Sécurité au travail

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access