Je suis Ludovic, jeune et dynamique en recherche active d'un emploi cadre et disponible de suite.

J'ai à mon actif 10 ans d'expérience en qualité de Webmarketer orienté trafic manager.

Mes services ont essentiellement pour objectif de répondre à ces 2 problématiques.



1 - Générer des VISITES QUALIFIÉES sur votre site ...

ET TRANSFORMER ces prospects ciblés en clients (ex : en optimisant le process d'achat sur votre site)

OU FIDÉLISER votre clientèle, si possible, déjà identifiée et qualifiée (ex : scénarios d'envois d'emails automatisés comportementaux)



2 - Faire croître votre CHIFFRE D'AFFAIRE ...

ET votre PROFITABILITÉ ex : optimisation de vos campagnes publicitaires rémunérées au clic (cpc) ou à la performance (cpo/cpa)

OU votre NOTORIÉTÉ ex: : positionnement sur les market places, campagnes publicitaires rémunérées au coût pour mille affichages (cpm)



Véritable "couteau suisse" des sites e-commerce en devenir, je sais que le web constitue la plateforme tournante de l'entreprise entre ses différents services stratégiques (marketing - achats - informatique - Service clients).



J'ai l'expérience que vous recherchez pour travailler sur les meilleures stratégies à mettre en oeuvre au cas par cas pour faire croître votre visibilité et votre chiffre d'affaire rentable.



En un mot : "AGIR" ensemble:

- "Anticiper" votre ROI : Investir, Gagner et Optimiser

- "Générer" plus de Trafic et de CA réellement rentable

- "Identifier" les attentes de vos prospects et clients pour mieux les fidéliser

- "Rechercher" de nouvelles sources de croissance



Vous êtes une TPE/PME (de préférence) basée près de Lille, désireuse d'intégrer dans son équipe une personne capable de répondre à ces problématiques, un webmarketer, un trafic manager, rigoureux au regard de vos contraintes métier (vos ratios) ...



N'hésitez pas et contactez-moi, je saurai répondre positivement à vos besoins !



ludovic.vittu@gmail.com

+33 6 47 94 11 69

skype : ludo.lille



Mes compétences :

Traffic management

Webmarketing

Emailing

Affiliation

Web analytics

SEO

Gestion de projet

SEM

JQuery

CSS