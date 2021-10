Vincent FAOUET

J'accompagne les décideurs de PME / PMI et leurs équipes à mettre en place des stratégies marketing, à adopter de nouveaux outils (gestion de projets, digitalisation de l'entreprise) et concevoir des supports.



J’ai pour moi une expérience au sein de grandes entreprises de VAD, comme la CAMIF, STAPLES , RAJA, en B2B et B2C. Ceci m’a permis d’évoluer dans l’univers de la VAD et du e-commerce, d’appréhender diverses problématiques : communication produits, prospection, fidélisation, référencement naturel (SEO), stratégie marketing, content et Inbound marketing…



♦ Écoute et identification des besoins. ♦ Définition des plans stratégiques. ♦ Conception / rédaction / réalisation des supports (Print et Web). ♦ Mise en place d'outils de production automatisé. ♦ Management d'équipes. ♦ Sélection (appels d'offres) et gestion des prestataires. ♦ Planification des opérations. ♦ Gestion budgétaire. ♦ Analyse des résultats et actions correctives.



Mes compétences :

OpenOffice

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Wordpress

Microsoft Office

Marketing direct

Gestion de projet

Communication

Management

VPC

Édition

Inbound Marketing

Content Marketing

B2B