Ludovic VOISY

J'ai réalisé mon parcours dans le secteur du bâtiment. Curieux et toujours motivé par la découverte de nouveaux environnements, j'aime apprendre et développer mes compétences.



Impliqué dans mon métier et auprès des clients, j'ai toujours eu à coeur de participer à la vie de l'entreprise et de ses salariés.



Mes qualités d'écoute, mes compétences dans l'étude et le suivi des dossiers, l'organisation dans le travail avec une vision à moyen et long terme sont mes principales qualités.



Afin de valoriser mon expérience, j'envisage d'intervenir sur des missions et des chantiers ponctuels sur le bassin chambérien.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Relations clients

Suivi de chantiers