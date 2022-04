Fabienne JULIENNE

10 ans d'expériences à des postes à responsabilités en gestion administrative, commerciale et pour la gestion de projets. Grandes aptitudes pour la vente, la communication et la prospection avec une bonne connaissance de l'entreprise et de ses codes.n Connaissances des mesures d'aides à l'emploi, la formation les procédures administratives d'usage, etc... Engagée dans la vie locale, à travers l'encadrement de jeunes sportifs, l'animation de conseil citoyens, pour la politique de la ville et le contrat de ville



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Rigueur

Aisance relationelle

Insertion socioprofessionnelle

Sourcing

Organisation du travail

Conseil RH

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion de projet

Empathie

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Analyser les besoins et définir les objectifs

Ecoute