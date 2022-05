Ludovic WATTINNE

Je vous propose toute mon expérience acquise dans l'ensemble des activités commerciales et missions de marketing direct.

Mon objectif est de relever de nouveaux challenges ambitieux et motivants.

Animation et gestion commerciale

Préparation et vente directe

Animer une équipe

Monter en compétence les vendeurs et motiver l'équipe pour dépasser les objectifs

Rendre compte en toute transparence





Mes compétences :

Vendre

Animation et gestion commerciale Préparation et ve

Publicité

Vente

Développement commercial

Communication

Internet

Management

Presse