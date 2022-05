Ludwig BERTHELÉ

La maitrise de la supply chain, de ses process et de ses concepts est essentiel pour le développement d'une activité. Pour celà je serais à l'écoute de votre marché et de vos contraintes afin que nous puissions élaborer un solide partenariat.



Mes compétences :

Supply chain

Organisation des transports internationaux

Animation d'équipes transverses

Gestion des stocks et approvisionnemlent

Standardisation des process

KPI

Rationalisation des flux

Organisation et stratégie logistique

Planification de projets et gestion financière

Analyse des besoins en production industriel

MRP

Amélioration continue

Gestion de projets

négociations fournisseurs

Management