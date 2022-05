Ludwig CARL

Depuis novembre 2008, responsable du fonctionnement opérationnel des plates formes matérielles de systèmes centraux (une centaine de serveurs) du département M2E/UO-SUD/SII (Systèmes de l'Informatique Industrielle).



Mon poste de manager et d'expert technique regroupe les activités suivantes:

- Gestion des plateformes matérielles constituant le parc informatique (gestion du matériel, des contrats de maintenance, renouvellement des plateformes…)

- Gestion des systèmes d'exploitations : linux (Suse, RedHat, Debian et Gentoo) et Windows.

- Gestion des Bases de Données : Oracle, MySQL, PostGreSQL

- Gestion du réseau

- Gestion des sauvegardes

- Supervision de l'ensemble des activités

- Gestion de la sécurité



Pour accomplir les missions, avec mon équipe nous réalisons les activités suivantes:

- Contribuer à la détection, au diagnostic, à l’analyse et à la résolution des dysfonctionnements sur les plateformes,

- Assurer la mise à jour et la gestion des arrêts de service sur les plateformes,

- Assurer la supervision, la sauvegarde et la restauration des systèmes,

- Contribuer à la mise en production des systèmes,

- Assurer la gestion de la maintenance du patrimoine (plateformes, pérennité de l'infrastructure, OS et SGBD).



Notes :

- Merci aux sociétés de services (S2I) de ne plus m'envoyer de proposition d'embauche. Je ne pense pas avoir l'esprit pour intégrer une société de services.



- Merci aussi à tous les commerciaux (fournisseurs de matériels ou de services) de ne plus me contacter par téléphone ou par email. En effet, toutes mes demandes de matériels ou de prestations sont dirigées EXCLUSIVEMENT à mon service achat qui, en fonction de leurs marchés, répond à mes appels d'offres.



Je vous remercie de tout l'intérêt que vous portez à mon profil ainsi qu'au respect de mes souhaits.



