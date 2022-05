Ludwig GABRIAULT

Je travaille dans le milieu automobile depuis 1992.

J'ai débuté mon expérience professionnelle par la mécanique automobile, puis l'apprentissage en carrosserie et ensuite la peinture automobile.



Doté d’un bon relationnel et de nature dynamique, j’ai fait preuve lors de mes expériences précédentes de rigueur et de polyvalence, tout en maîtrisant les logiciels mis à ma disposition (Pack Office, GMS, AS400, Info manager, internet).



Je suis autodidacte, ma formation dans le management a été acquise au fil des années dans les emplois que j'ai occupés.



Je suis une personne dynamique, et j'aime relever de nouveaux challenges.



Ma vision de l’entreprise, est une vision centrée sur l’homme, sur sa capacité à travailler, à apprendre, à s’intégrer, à se motiver et à performer.



Mes compétences :

Autodidacte

Dynamique

Sens des responsabilités