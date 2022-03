Ludwig GOHIN

- Compétences archéologiques

Préparation et négociation des opérations avec les aménageurs.

Gestion scientifique, logistique et administrative des interventions.

Encadrement d’équipes, des décapages, de la fouille et de la documentation des structures.



- Compétences de terrain

Diagnostics urbains et ruraux, fouilles programmées et préventives, rurales et urbaines,

Périodes gallo-romaines et médiévales (spécialité sur le haut Moyen Âge),

Direction d’équipes, professionnelles et bénévoles (30 personnes),

Préparation et suivi de décapages (extensifs ou en tranchées),

Relevés, en plan et stratigraphiques, relevés de bâti et photographies,

Prospection pédestre,

Communication vers professionnels, publics (adultes et enfants) et médias.



- Compétences post-fouille

Rédaction des rapports de fouille et de diagnostic,

Analyse et études des vestiges archéologiques et des sites,

DAO des relevés, en plan et stratigraphiques, et réalisation des plans-masses,

Enregistrement des données de terrain (FileMaker, Syslat),

Gestion, traitement et dessin de mobilier archéologique,

Étude du mobilier métallique (notamment ferreux) gallo-romain et médiéval.



- Compétences informatiques

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux (Debian, Ubuntu) et MacOS

Traitements de texte, tableur, PAO, présentation,

DAO : Adobe Illustrator, Inkscape – traitement d’images : Adobe Photoshop, Gimp

Création de bases de données : FileMaker Pro 8,