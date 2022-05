Ludwig LEMNOS

Diplômé de l’École d'ingénieur Supinfo en 2012, je suis actuellement en poste chez eFront en tant qu'Ingénieur Systèmes et Réseau.



Compétences :



- Systèmes : Windows Server 2003 à Server 2012 R2, Windows 10 (et antérieur), Linux (Red Hat Enterprise, Ubuntu, SLES), Mac OS X (Client, Server)



- Cloud computing : Amazon Web Services:

- > EC2 (instances management)

- > CloudFormation (instances deployment automation)

- > VPC (infrastructure)

- > S3 (storage)

- > IAM (user access)

- > Route 53 (public DNS)

- > CloudWatch (monitoring)

- > CloudTrail (activity logging)



- Réseaux : Protocoles TCP/IP, WLAN, VPN, VLAN, switch et routeur Cisco



- Sécurité : CheckPoint Firewall, Forefront TMG 2010



- Services d'Annuaire : MS Active Directory, OpenLDAP, Open Directory



- Messagerie : MS Exchange Server (2007 à 2013), modusMail



- Virtualisation : VMware (vCenter, Server, Workstation), Oracle VirtualBox



- Sauvegarde : Symantec NetBackup 7.5, CloneZilla, Acronis True Image, Carbon Copy Cloner, BackBone NetVault



- Base de Données : SQL Server, Oracle, MySQL



- Hardware : Baies Dell EqualLogic



- Monitoring : ManageEngine OpManager



- Bureautique : MS Office (2016 et antérieur), Open Office



Mes compétences :

Active Directory

Support

GPO

Assistance utilisateur

DNS

Réseau

Helpdesk

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange

AWS