Christelle LEMNOS

Diplômée d'un BTS Assistant de Direction et forte de plus de 8 ans d'expérience, j'ai l'ensemble des qualités nécessaires pour le poste d'assistante de direction.



De nature rigoureuse, je suis aussi organisée, autonome et résistante au stress. Je m'adapte facilement à toutes situations et me sens à l’aise dans tous types d’environnement. J’ai aussi toujours su faire preuve de flexibilité dans mon travail, afin de mener à bien toutes les missions qui m’étaient confiées.





Mes compétences :

Pack Office 2007

Power point

Excel

Internet

Organisation